Horticultura probable

Hai uns días, nunha mesa dun café, varias persoas debatían como era posible que os produtos de horta fosen tan caros. Lembraban que na súa propia casa, cebolas, verzas, grelos ou repolos habíaos durante todo o inverno. As nais, as tías, as avoas (sempre elas) tiñan cantidade suficiente para alimentar á familia durante a semana. Sen gastaren practicamente un patacón.

Hai uns días, nunha mesa dun café, varias persoas debatían como era posible que os produtos de horta fosen tan caros. Lembraban que na súa propia casa, cebolas, verzas, grelos ou repolos habíaos durante todo o inverno

A observadora informada diríalles que todo é consecuencia do troco de modelo produtivo agrario. Mesmo podería explicarlles que se trata da evolución lóxica despois da lenta pero imparable conversión dos espazos agrícolas galegos desde hai 70 anos. Que o proceso, lonxe de frearse, tende a acelerarse para ser xa algo distinto na actualidade. A observadora, que non é inxenua pero tampouco vidente, podería contarlles que as decisións políticas nas que tamén participan as persoas da mesa, os hábitos de consumo, a redución da poboación rural e a explotación comercial capitalista están detrás da dinámica da que se queixan. Mesmo podería explicarlles que o modelo do que con tanta saudade se fala contiña aspectos perniciosos froito dun tempo e dun xeito de explotación vencellado ao territorio, si, pero que supuña condicións de vida para a xente do rural que ninguén hoxe quixera para si.

Algunha das voces da mesa, resistíndose a aceptar a realidade tal como é, insiste en que nada hai coma os ovos da casa e os tomates que plantaba súa nai. Polo medio non faltará quen afirme que nas hortalizas de hoxe non se pode confiar, porque son todo químicos e abonos e quen sabe que máis. Como se o esterco, o quince-quince ou o “sulfato” que se lles botaba, porque senón a peste non deixa nin o primeiro, non fosen químicos tamén.