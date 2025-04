Hostias Marciais Mixtas

Non é a miña intención analizar aquí que nos fascina dos espectáculos que alimentan a violencia. De ser así, ben podería servirme doutro deporte máis influínte, como o fútbol, capaz de promover peñas camorristas, sectarismo mediático, negocios pouco exemplares e debates futbolísticos dunha agresividade vergoñenta. Pero como non son un sádico, pretendo polo menos explicar o crecente éxito das MMA á luz da miña experiencia persoal. E o máis significativo que podo dicir é que me fun habituando pouco a pouco. A primeira retransmisión que lembro dun combate da principal competición, a UFC (Ultimate Fighting Championship), pareceume tan brutal que non puiden acabala. Continuei anos como espectador de boxeo antes de afeccionarme a esta variante esaxerada da loita profesional. E iso que coñecín unha versión máis moderada que nos inicios, cando imitaban unha “pelexa real” sen luvas e sen regras, ao estilo de moitos espectáculos marxinais en todo o mundo. Pero en EEUU, onde naceu a proposta, xurdiron de inmediato campañas políticas para esixir a súa prohibición, e añado como dato significativo que tan violenta manifestación “deportiva” non tivo boa acollida entre o público.

Algúns empresarios leran no mercado dos 90 a crecente demanda de experiencias extremas entre unha cidadanía afecta aos contidos desmesurados na rede e nos medios

Sen embargo, algúns empresarios leran no mercado dos 90 a crecente demanda de experiencias extremas entre unha cidadanía afecta aos contidos desmesurados na rede e nos medios. Este compendio de risco físico, dano morboso, supremacismo atlético e virilidade tiña un evidente potencial, pero a brutalidade supoñía aínda un hándicap fronte ao público xeral e as autoridades. Había que dedicarlle uns anos máis de esforzo a tecer alianzas entre inversores e medios de comunicación, a exercer presións en organismos regulatorios e a suavizar o formato ata darlle un acabado semi-deportivo non de todo digno, pero si asumible.