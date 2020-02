Iemen onte, hoxe e mañá

Iemen, unha das civilizacións mais antigas do mundo, é un verxel que combina esa beleza natural propia cunha historia abraiante que recollen as Sagradas Escrituras e que silencias os escritos modernos. Situada no extremo sur da árida península arábiga, abrigada polas augas do mar de Arabia e mais do mar Vermello, e habitada durante séculos, leva anos sumida nunha guerra da que non se albiscan indicios de paz e tranquilidade.

Iemen é a única república na península arábiga, onde todos os seus veciños están dirixidos por reinados e emiratos. É tamén unha das terras máis fértiles da rexión, famosa polo cultivo do café e polas montañas airosas que recollen o fresco das costas que bañan o país. Na beira leste están as areas brancas do mar Vermello e na beira sur os rochosos areais do golfo de Aden, parapetado por montañas que se estenden ao longo e ancho de todo o territorio; un oasis que fai fronteira co vasto deserto árabe que delimita as propiedades do país.

A historia de Iemen remóntase aos comezos da civilización, pois hai datos sobre ela dende hai séculos. De feito, a orixe mesma do nome semella estar na Xénese bíblica, onde se conta que de Ioctán, fillo de Héber, fillo de Xálah, fillo de Arfaxad, fillo de Sem, saíron as tribos que logo poboaron Iemen. O teólogo Evis L. Carballosa afirma que os descendentes de Ioctán habitaron o sur da península arábiga, dende Mesa ata Sefar, e proba diso son os nomes das tribos e poboacións que herdaron os seus nomes: Almodad, cuxo nome podería significar «o amigo» ou «o amigo de Deus», representa os pobos do sur, igual que Haarmot, que alude a unha zona rica en mirra; Xelet identifícase coa tribo iemenita dos salf e Iárah, que significa lúa, cunha que se cre que adoraba a lúa; Hadoram, que vén sendo «Adad é exaltado», era tamén unha tribo arábiga, como Diolah, terra de palmeiras ou dátiles, Abimael, que significa «o meu pai verdadeiro é Deus», e Obal e Iobab. Amais, Uzal designaba a cidade de Sana, a actual capital do país, e Ofir, onde estaban as mellores minas de ouro da época, que se topaba entre Xebá e Havilah, que significa terra onde hai ouro.

Dese Ioctán vén o nome do país, que significa dereita. Hai investigadores que defenden a idea de que Ioctán se estableceu no primeiro lugar á dereita que topou despois de baixar dende o norte da península arábiga. Mais hai outra teoría que mantén que o nome de Iemen débese a situación xeográfica do país con respecto a Meca: a súa dereita. No caso da capital, Sana, é tamén coñecida como medinat Sem, a cidade de Sem, xa que se cre que foi este quen a fundou. De Sem provén o xa aludido Ioctán, ou Qahtán, lembrado nun poema revolucionario que recorda as orixes do pobo iemení: «Qahtán é o voso ancestro e o meu/ a xente de Iemen e a vosa posesión e a miña».

O feito de estar entre a India e o mar Mediterráneo permitiulle a Iemen ter o control do trafico de especias. Daquela coñecida como reino de Sabá, fíxose tamén famosa pola súa raíña, como documentan as tres grandes relixións monoteístas. As lendas alimentáronse da figura de Bilquis, a raíña de Sabá, e o seu poder traspasou fronteiras. Así, crese que cando unha bubela lle falou a Salomón dun lugar onde había unha raíña que veneraba o sol, este decidiu persuadila e escribirlle unha carta na que lle explicaba que a quen debía adorar era a Deus. A resposta chegoulle en forma de agasallos, que rexeitou, ante o cal a propia raíña decidiu acudir ante el. Os trasnos que acompañaban a Salomón, temerosos de que este namorase e quixese casar, advertíronlle que Bilquis tiña as pernas peludas e pezuños de cabra. A curiosidade foi tal que o monarca mandou construír un chan de cristal baixo o trono. Deste xeito puido enganar á raíña, que pensou que era auga e tivo entón que arremangarse as roupas, deixando á vista as pernas peludas. Aínda que non se sabe de certo se chegaron a casar, conta a lenda que os trasnos depilaron a raíña e esta converteuse á fe que predicaba Salomón.