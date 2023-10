Iemen, ruidosa e silandeira

As rúas bombardeadas de Iemen non se semellan en nada ás nosas. Nin hai Zaras nin McDonalds nin Starbucks, malia ser o lugar onde a vestimenta tradicional é colorida, onde a comida rápida se cociña devagar e onde se descubriu o café

As rúas bombardeadas de Iemen non se semellan en nada ás nosas. Nin hai Zaras nin McDonalds nin Starbucks, malia ser o lugar onde a vestimenta tradicional é colorida, onde a comida rápida se cociña devagar e onde se descubriu o café. Ata hai pouco, a xente paseaba á sombra dos rañaceos máis vellos do mundo e mercaba no zoco, sempre gorecido por sombras de teas e fumes de infusións que serpeaban por paredes orladas de vidreiras rechamantes, e comía saltah, xakxuka ou a doce asida na rúa ou en restaurantes, e tomaba especias co café ou co té sen marca. E á hora da sesta descansábase, coas bocas cheas de qat, e á noitiña enchíanse as prazas para compartir silencios ou algarabías, paseos ou brincos e xogos ou lamentos.

Porque nesa terra unha vez bautizada como Arabia Feliz, houbo un tempo para a rexouba, que hoxe só semella fosilizada en estatísticas. Por esas cifras sábese que Iemen é un país pouco máis grande que España en extensión. Situado no sur da Península Arábiga, está rodeado da area do deserto de Arabia Saudita e Omán e mais das augas do Mar Vermello e o Mar Arábigo. Ten 35 millóns de habitantes e a ONU estima que das 400.000 persoas que morreron durante a guerra que comezou en 2014, un 60% faleceu por causas indirectas como a inseguridade alimentaria e a falta de acceso a servizos médicos. Os que sobreviven precisan axuda, pois máis do 75% están en risco de contraer algunha enfermidade ou de morrer de fame. Para alén diso, todas as diferentes partes do conflito violaron os dereitos humanitarios e o mar converteuse nunha vía de escape que en moitas ocasións afogou máis persoas das que rescatou.