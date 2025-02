Imagine um esteio indestrutível

Imaginem uma pessoa que, cem anos atrás, amasse este país e a sua língua.

Imaginem que ela começasse a ler em português ou viajasse a Portugal durante uns dias.

Imaginem que ficasse admirada com as semelhanças e começasse a ouvir mais, a ler mais os clássicos, a estudar a própria língua ... Imaginem que essa pessoa encontrasse outras como ela que vissem com preocupação o galego sendo falado residualmente nas cidades, e com pior qualidade. Que fosse um falar mal visto, considerado rude, pouco útil, próprio de pessoas rústicas, sem estudos, sem cultura letrada. Um linguajar associado à pobreza de um povo atrassado e sem futuro.

Imaginem que essa pior qualidade linguística, que essa consideração inferior estivessem ligadas ao facto de uma outra língua, oficial no estado, ter ocupado a prioridade absoluta nos espaços públicos e ser considerada a única língua nacional de cultura.

Imaginem que essas pessoas quisessem encontrar soluções a essa situação de subalternidade. Imaginem que não aceitassem como destino inevitável a inferioridade cultural, a substituição linguística, a eliminação duma cultura nacional ancestral com uma história anterior ao nascimento de Castela, ou Portugal (pois teve a Galiza Reis antes do que Castela leis).

Imaginem que essas pessoas, envolvidas na procura de soluções coletivas tivessem reparado em que o português mantém o vigor, a qualidade literária que lhe foi roubada ao galego; que descobrissem ainda que partilhavam um acervo cultural comum com o norte de Portugal. Imaginem que essas pessoas tivessem começado a se organizar e constituíssem… sei lá: um partido, uma constelação de organizações culturais, uma editorial, agrupamentos musicais, seminarios de investigação, escolas para ensinar a língua...

Que tivessem saído eleitos deputados e que construíssem uma maré de dignidade popular e coletiva com um projeto de autogoverno maciçamente apoiado pelos governos municipais. Que tivessem sido amplamente reconhecidos nas suas áreas profissionais, que estivessem à vanguarda em projetos de investigação e desenvolvimento, que tivesse surgido, enfim, mais uma vez, num novo século, uma nova elite cultural e política.

Suponham tamɓém que tivessem reatado laços com o outro lado do Minho. Imaginem que tivesse existido mesmo sintonia. Que se tivesse falado até com normalidade na mesma língua em reencontros, em incorporar usos perdidos através do português para descastelhanizar o galego.

Que tivessem constituido academias e institutos para regenerar a língua e integrá-la com o resto de variedades nacionais. Que nos primórdios do século XX galeguista fosse rima consoante com vanguardista.