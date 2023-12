Inflación... de notas do concello

Non é a primeira vez que teño comentado non unha nota de prensa do concello, senón o uso desas notas. Con referencia a Ribadeo, por ser o que teño máis a man, pero sendo consciente de que é unha vila máis das que manifestan un fenómeno que se foi estendendo. Notas moitas veces empregadas, de xeito consciente ou non, máis para dirixir a atención da xente, que para informar. Atención que se toma desviándoa doutros temas que poden resultar inconvenientes ou capturándoa para resaltar asuntos concretos máis convenientes ós intereses de quen as emite.

Para estudar un pouco o tema, hai anos que levo unha pequena estatística. Datos que o día 1 de decembro chegaron a outra marca. Ese día bateuse o anterior máximo de número de notas emitidas polo concello nun ano, desde que foi comezado a usar o sistema, aló hai algo máis de tres quinquenios. E aínda quedaba un mes para rematar o período anual de 2023. Unha tendencia á alza que se ve reflectida na imaxe que se atopa dende hai pouco tempo ó entrar na páxina web do concello, que asigna un espazo máis significativo ás novas producidas que a anterior versión.