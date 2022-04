Informe IPCC para tontos (ou sexa, resume para políticos)

Os resumes son traducidos de 'lingua científica' a 'lingua política' ó tempo que se suprime máis do 90 % do contido, incluídas as bases (científicas) do conxunto

Ler case 3000 páxinas de informe non está entre as costumes dos políticos. Cando hai un informe importante e voluminoso, reciben un resume máis 'á súa medida'. Coido que isto é comprensible, pois os políticos-decisores que nos gobernan (aquí, na China, no Congo ou en calquera outro lugar) teñen que decidir sobre cousas moi variadas, descargando o que queren en asesores diversos que -suponse- lerán os informes completos -a suposición non é broma-.

Cando se trata de informes internacionais, os expertos que os realizan tamén proveñen de todo o globo terráqueo (dalgúns lugares, máis, doutros, menos), pero canta máis xente intervén e máis voluminoso é o informe, máis trabas para facer o resume. Sobre todo porque eses resumes non son tan técnicos (outra vez a capacidade limitada dos políticos de 'saber de todo' e interpretalos). É dicir, os resumes son traducidos de 'lingua científica' a 'lingua política' ó tempo que se suprime máis do 90 % do contido, incluídas as bases (científicas) do conxunto.