Iniciativa para resolver os problemas da Atención Primaria

A Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, da que forma parte a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Púbica, e que engloba a todalas Asociación Autonómicas, está levando a cabo unha iniciativa para promover un debate en todo o estado español de como mellorar a AP, pilar básico da asistencia sanitaria ás persoas.

Este Manifesto, avalado por múltiples profesionais que traballan neste sector, elaboramos un Documento que, primeiro, a nivel individual e que logo estará aberto a diferentes entidades, asociacións de pacientes, de familiares de pacientes, colexios profesionais, sindicatos, partidos políticos, entidades culturais, veciñais, organizacións profesionais, científicas, etc. e que ten por obxetivo: instar ás autoriadades sanitarias a recoñecer que temos un problema: o desmantelamento sistemático da AP dende fai moitos anos, xunto a falta de inversión. Esta iniciativa, levará a unha segunda fase: poñer solución, entre todxs e por consenso, a este problema de saúde, empezando por unha administración cicateira nos seus orzamentos para o ben máis preciado que temos que é a saúde!

No momento actual, non se albisca un paradigma alternativo á AP, pero hai moitas decisións que minan a súa estructura, as súas capacidades e o seu prestixio; por iso pensamos que hai que facer algo. O documento, fai unha análise crítica da situación e propón medidas concretas para lograr unha AP aberta, accesible, equitativa e de calidade, que responda aos problemas e necesidades de saúde da poboación. O obxectivo final é promover unha gran Alianza Social e Sanitaria para evitar o colapso da nosa AP.