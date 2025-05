Investir en enfermeiras, garantía de saúde

Artigo de opinión publicado co gallo do Día Internacional da Enfermaría, que se celebra esta luns 12 de maio, en conmemoración do nacemento de Florence Nightingale. Asínao a secretaria xeral de SATSE en Galicia, Asunción Maus, que defende que investir en enfermeiras, respectalas, valoralas e protexelas é esencial para garantir unha atención segura e de calidade.

Somos a profesión do coidado e exercémola despois dunha longa formación e especialización, de catro a seis anos, que implica a adquisición de coñecementos científicos, técnicos e éticos na atención ao paciente

Respecto, protección, valoración e investimento. Catro palabras cun significado moi claro e múltiples repercusións que resumen moi ben o que queremos e reclamamos as enfermeiras con motivo do Día Internacional que dirixe todas as miradas cara ao noso colectivo.

En toda moeda hai un anverso e reverso e nós, este ano, lanzámola ao aire mirando de cara aos problemas e propondo solucións para cambiar realidades que non só nos frean e prexudican a nós senón a calquera persoa que require da nosa atención nun hospital, centro de saúde ou calquera outro ámbito.

Somos a profesión do coidado e exercémola despois dunha longa formación e especialización, de catro a seis anos, que implica a adquisición de coñecementos científicos, técnicos e éticos na atención ao paciente.

A pesar de ser historicamente desvalorizado e invisibilizado por consideralo feminino ou doméstico, o coidado non é un rol pasivo nin secundario. Trátase dunha función autónoma e esencial no Sergas que mellora e salva vidas.