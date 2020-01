Irán, a última xoia do imperio persa

A riqueza literaria de antano pasou o testemuño a novas xeracións, que non só souberon cultivar a lírica e a narrativa, senón tamén outras artes. Neste sentido, cómpre mencionar a música, que adoita entrelazar a poesía clásica co ritmo tradicional do nay -frauta- e o tar –instrumento de corda-, á vez que permite que xurdan novas propostas. Vale de exemplo a banda Molaviyeh, que chegou a triunfar en América e que recupera o misticismo sufí de Rumi (1207-1273), creador da orde dos dervixes xiróvagos –unha practica de meditación que consiste en dar voltas sobre un mesmo. E no anonimato, fronte os trobadores das bocas de metro e prazas públicas occidentais, cidades como Isfahán, no centro do país, aglomeran novas voces entre os arcos das pontes que atravesan o río Zayandeh. Nos descansos entre os piares desas construcións pódese tamén descubrir a influencia da música nas roupas: vestimentas longas para os rapeiros, camisetas axustadas para os heavies, pantalóns cinguidos para os rockeiros e cores no pelo, que as rapazas maquillan de xeito que sexa visible por baixo do obrigatorio veo.

A obrigatoriedade é unha das características máis salientables do país e, quizais, a máis exportada. Con todo, o concepto de liberdade parece ter a súa orixe na Persia de Ciro o Grande, durante o século VI a.C. Ciro liberou os xudeus da opresión babilonia e entregoulles cartos para construíren o templo de Xerusalén, demostrando así a tolerancia relixiosa que perdura no século XXI, porque a república islámica de Irán protexe a membros doutras minorías relixiosas, como zoroástricos, cristiáns ou xudeus. Non obstante, fronte a estes datos, é necesario destacar que o bahismo, que naceu no Irán de hai dous séculos, os preto de medio millón de bahaístas que viven no país sofren a discriminación dunha fe declarada ilegal e considerada herética.