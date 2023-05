Isidro Parga Pondal foi o principal activo científico do Seminario de Estudos Galegos

Outras actividades de Parga no SEG

Ademais de dirixir a sección de Xeoquímica, Parga participou na comisión encargada da elaboración dos manuais e de publicacións do Seminario; tamén foi un dos dous representantes da entidade na Asemblea do Estatuto de Galicia. O químico sentiuse identificado co proxecto do SEG, orgulloso de servir a Galicia desde o galeguismo e a ciencia. Explicou, anos despois, que “O máis importante do Seminario era a gran ilusión que había en todos os que formábamos parte del por traballar no progreso do coñecemento científico de Galicia”.

En 1927 publicou un interesante artigo –“Necesidad del estudio geoquímico de Galicia”– no xornal vigués El Pueblo Gallego (14 de abril). Nel subliñou o grande interese científico e económico que se derivaría do estudo químico das rochas e minerais galegos. Por iso coidaba preciso emprender ese labor, “constituyendo un Indice Geoquímico de Galicia”. Nesa liña, na propia revista do SEG (os Arquivos) publicou “Sobre a presencia da ilmenita nas areas de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés” e “Análisis da evansita de tres localidades galegas”, os dous primeiros artigos científicos de carácter técnico publicados na historia en Galicia na nosa lingua propia.