Javier Milei, o retorno dos 'Chicago Boys'

De súpeto, co paso dunha soa década, algo mudou drasticamente entre os patrocinadores da economía liberal. De considerar en 1998 a Menem ( Ex presidente arxentino) como o mellor alumno do FMI, do Banco Mundial e do Goberno Norteamericano; exhibíndoo como modelo a aplicar no resto das economías da sudamericanas.. a sentenciar en 2009 “ O Consenso de Washington está morto”.