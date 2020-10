Jeddah, o coral do deserto

Os anais da historia relatan como as glaciacións de hai 15.000 anos provocaron a desertización da Península Arábiga. Dita aridez causou a desaparición dos animais salvaxes e dos ríos que a cobregueaban, mais quedou a súa pegada nos wadis, leitos de auga, que aínda hoxe en día serpean entre as montañas de area. Foi ese cambio climático o que forzou o desprazamento da súa xente cara aos vales e oasis, onde se abandonou a caza en favor da agricultura, que decontado arraigou. E co cultivo da terra apareceron novos oficios, como o de oleiro, e domesticáronse animais, como as ovellas, os camelos e os cabalos. E todo isto axudou a que se fundasen os primeiros asentamentos humanos e que con eles se establecesen as bases dun novo sistema social e cultural no que a lingua cobrou importancia e comezou a se fixar.

A Península Arábiga, como nexo de unión entre as dúas civilizacións máis sobranceiras do momento, a de Mesopotamia e a do val do río Nilo, desenvolveu unha importante industria de améndoas, dátiles e incenso, e unha intelixente engrenaxe entre as rutas de caravanas. Alleos aos conflitos dos outros poderes políticos, a península salvou o seu prestixio grazas á súa árida fronteira natural e a eses servizos que prestaron como punto intermedio e necesario entre as grandes potencias comerciais. E aí, no medio dese campo fértil de caravanas, naceu o profeta Mahoma quen, ala polo ano 610 recibiu unha mensaxe de Alá.

As revelacións de Mahoma gañaron sona e seguidores, o cal provocou que tamén aumentasen os seus inimigos. Foi por mor diso que no ano 622 decidiu fuxir de Meca cara a cidade de Yathrib, xa que había indicios de que querían asasinalo. É esa partida, coñecida como héxira, a que marca o inicio do calendario islámico e do cambio do nome de Yathrib a Medinat al-Nabi (cidade do profeta), coñecida hoxe co nome de Medina.