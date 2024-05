José Álvarez de Luna Pohl, 'Lawfare' en 1939

Esta serie pretende restituír a memoria dos homes e mulleres integrantes do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA) que sufriron a represión franquista, a marxinación profesional e laboral, a miseria económica, a exclusión social, a vexame e o medo. Vítimas todas elas inocentes, exiliadas unhas, presas outras nun cárcere chamado España. Profesionais honestos da cultura que pagaron un elevado custo pola súa lealdade democrática e republicana.

O expediente de depuración deste bibliotecario reúne todas as características que explican como foi o camiño seguido no proceso represivo que padeceron moitos integrantes do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA). Con Madrid como escenario único e de fondo, son moitas as razóns que sustentan a devandita afirmación. Por un lado, a documentación que agora sacamos á luz engloba, en realidade, dous sumarios: a chamada “carpeta verde” ou “expediente roxo” – iniciado en 1936 polas autoridades republicanas – e o definitivo incoado en 1939 polos vencedores na Guerra Civil; en segundo lugar, a persoa investigada amecía a súa militancia republicana e socialista a condición de sacerdote secularizado, algo que marcará as sancións finais; e, por último, engadamos que o seu proceso representa un claro caso de “lawfare” – a instrumentalización da xustiza para inhabilitar aos opoñentes, agora tan en voga – pois a parte favorábel no seu expediente franquista foi ocultada polo xuíz instrutor, Miguel Gómez del Campillo, coa única finalidade de prexudicar ao investigado. Tal era a xenreira contra o bibliotecario que mesmo as autoridades franquistas alteraron o seu segundo apelido, engadindo un “o” e modificando o Pohl para converterse en Pohol, talvez nunha absurda tentativa de castelanizar o nome de familia orixinal da súa nai.

José Álvarez de Luna Pohl (nada que ver co criminal de guerra nazi e SS Oswald Pohl, executado en 1951 polas forzas aliadas) naceu en Sevilla o 21 de xullo de 1877. Tras estudar no Colexio dos Pais Escolapios e cursar Teoloxía na universidade andaluza, ordenouse sacerdote na orde beneditina. Entre xuño de 1896 e novembro de 1917 rematou na Universidade de Sevilla dúas licenciaturas – Filosofía e Letras e Dereito – e, por último, en 1919 defendeu a súa tese de doutoramento que titulou Expedición de Diego García al Río de la Plata en 1526. En paralelo, Álvarez de Luna ía publicando as súas investigacións en revistas como o Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, a Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de Madrid ou o Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

O 26 de xullo de 1921 ingresou por oposición no Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA) e foi destinado á Biblioteca Provincial de Córdoba. Catro anos máis tarde foi trasladado por concurso ao Arquivo Xeral de Indias de Sevilla ata que, en novembro de 1931 pasou a prestar os seus servizos na Biblioteca Universitaria da cidade hispalense. Por fin, o 13 de decembro de 1934 gañou unha praza na Biblioteca da Universidade Central de Madrid, daquela baixo a dirección de Javier Lasso de la Vega. Alí, Álvarez de Luna ocupará a xefatura da Biblioteca da Facultade de Dereito. Segundo a escala do CFABA datada o 31 de outubro de 1935, José Álvarez de Luna ocupaba o posto 141 dun total de 294 funcionarios.