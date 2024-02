Dende hai días que non se sabía nada de Khalid e cando apareceu, o sangue cubría o seu corpo, ferido. Sobrevivira aos disparos da semana pasada e volvera ao seu traballo, pero volveron atravesalo as balas e as pernas deixaron de resistir

Khalid é o nome dun palestino sen alcume enraizado en terras de laranxas e oliveiras. Khalid podería ser o alcume da calquera outro que devece polo aceite con za’tar e que vive nunha aldea sen nomes nas rúas e sen hamacas nas praias. Khalid son letras e non cifras, e aínda así, é outro número na lista de persoas asasinadas en Palestina, e cuxa culpa é ter fame.

Dende hai días que non se sabía nada de Khalid e cando apareceu, o sangue cubría o seu corpo, ferido. Sobrevivira aos disparos da semana pasada e volvera ao seu traballo, pero volveron atravesalo as balas e as pernas deixaron de resistir.