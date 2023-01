Ao remate da contenda as autoridades franquistas o obrigaron a buscar novo destino. Debía escoller entre algunha das diversas estacións de Fitopatoloxía que funcionaban nese tempo no Estado e decidiuse pola situada na Coruña. Nela permanecería ata a súa xubilación

Desde agosto de 1927 o enxeñeiro agrónomo Juan Rodríguez Sardiña tiña en Madrid o seu destino profesional, alí traballaba na Estación Central de Fitopatología Agrícola, dedicada a estudar as enfermidades das plantas. Durante a Guerra Civil continuou no posto, razón pola que ao remate da contenda as autoridades franquistas o obrigaron a buscar novo destino. Debía escoller entre algunha das diversas estacións de Fitopatoloxía que funcionaban nese tempo no Estado e decidiuse pola situada na Coruña. Nela permanecería ata a súa xubilación.

O confinamento deste científico permitiu que en Galicia contásemos coa valiosa contribución dun dos máis destacados expertos no estudo das doenzas que afectan aos vexetais e máximo especialista en España no coñecemento dos virus que atacan ás plantas. Eses microscópicos seres cunha especial sona na actualidade polo caso do coronavirus SARS-CoV-2, que buscan acomodo nas células dos animais pero tamén nas dos vexetais.

Un mexicano da Coruña

Non foi casual que Sardiña escollera A Coruña como destino. Malia nacer en Veracruz (México), os seus pais eran emigrantes galegos (orixinarios de Vilaboa, Culleredo), que buscaban futuro no país americano. Pouco despois do nacemento do fillo a familia retornou, establecéndose primeiro en Ferrol, onde o neno realizou os seus estudos primarios, e despois –definitivamente– na cidade herculina.

Na Coruña cursou o ensino secundario no Instituto local, o Eusebio da Guarda. Nese centro educativo tivo a fortuna de gozar da docencia, na área de Ciencias, de dous salientables profesores e investigadores. Un deles, o catedrático de Historia Natural Fermín Bescansa Casares, un destacado experto no estudo das algas (Ficoloxía). O outro, o catedrático de Física Gonzalo Brañas Fernández, inventor e especialista no estudo das ondas electromagnéticas. Ambos profesores tiñan en común unha estreita relación coa Junta para Ampliación de Estudios (JAE), creada en 1907. Bescansa gozara dunha bolsa da JAE para o estudo das algas en Alemaña, no laboratorio do profesor Goebel (Universidade de Múnic). Brañas traballou desde 1910 como bolseiro da JAE e en 1913 foi nomeado xefe-técnico do seu Instituto de Material Científico. É moi probable que esa conexión dos seus mestres coa JAE influirá nos pasos posteriores de Sardiña nesa institución.