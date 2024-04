Leria : Marusía

As mulleres podían ser intérpretes vocais, sobre todo se ao talento acompañaba certa beleza normativa, pero dificilmente instrumentistas ou compositoras. Moito menos produtoras ou enxeñeiras de son. A industria regaba con millóns as carreiras de grandes voces femininas pero sempre deixaba a parte instrumental en mans dos homes

Contan as crónicas que Leonard Cohen coñecera a Janis Joplin unha noite de 1968 no ascensor do mítico Chelsea Hotel de Manhattan, templo bohemio e lugar de excesos por excelencia da cultura norteamericana no que viviron, crearon e mesmo morreron -coma Nancy Spungen, asasinada pola súa parella e baixista dos Sex Pistols, Sid Vicious- figuras coma Arthur C. Clarke, Dylan Thomas, Jack Kerouac, Arthur Miller, Bob Dylan, Andy Warhol ou Joni Mitchell. Disque a boa de Janis andaba en realidade na percura de Kris Kristofferson para curar a súa crónica soidade -“sobre o escenario fago o amor con 25000 persoas diferentes e sempre volto a casa soa”- pero ante a ausencia do varudo cowboy valeulle ben o saudoso songwriter de Montreal. Unha fugaz historia de amor cuxa memoria emborrallou o amigo Leonard, pouco tempo despois da morte por sobredose de Janis, cun par de versos envelenados.

Con todo o que me enche Leonard Cohen coma poeta e músico nunca poderei entender a necesidade deses versos de Chelsea Hotel #2 nos que cousifica a Janis Joplin. Nada pintaba ese ton machirulo no que se supón era unha sentida elexía por unha amiga finada. Unha boutade patriarcal que o atormentou o resto da súa vida, erro polo que entoou o mea culpa ante canto entrevistador se lle puxo diante e que non foi máis que o reflexo do machismo dominante dunha industria -a musical- que naquela altura era fiel espello dos males do resto da sociedade.