Nacho Taibo consegue contar esta historia, que se di a metade certa ou baseada cando menos en feitos e personaxes reais, cun ton realmente sarcástico, que fascina por esa habelencia de narrar un dos períodos máis duros da historia recente de España cunha capacidade analítica proverbial e un humor sen fisuras, que conduce ao lector en abraio pola miseria ética e moral da posguerra española

Ese xaponés instalado en Madrid comeza un proceso acelerado de integración na sociedade española, onde ademais do turismo polos lugares máis emblemáticos do nacional catolicismo (Madrid, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Salamanca, Toledo, Sevilla, León, Compostela...), se procura un confidente falanxista que veranea na Coruña e un pai espiritual xesuíta, un guerreiro de Deus nostálxico da evanxelización no afastado oriente. O xesuíta Melgarejo remata por convertelo ao catolicismo, bautizándoo na única fe posíbel na España monocroma do franquismo, ese mesmo réxime que colabora de xeito estreito coa Alemaña nazi. Madrid é un niño de esvásticas, de brazos en alto facendo o saúdo romano, de golpes de calcáneo das botas lustrosas, de teutóns bébedos e falanxistas vulgares e sanguinarios, de falsa beatería e festas decadentes para señoritos taurinos, que escravizan labregos e cativos do bando perdedor.

Ákira queda engaiolado con Galiza, con A Coruña en particular, onde residindo nas súas vacacións estivais nunha pensión decente, consegue levitar, non está moi claro se por influxo do nordés ou dunha alimentación peixívora, tan cara os cidadáns criados na cultura do sol nacente. Na Galiza da fame, hai relativa fartura de peixe, de xeito que nunca falta unha pescada ou uns xurelos, unhas sardiñas pingando graxa ou unhas fanecas ben frescas, de ollos vivos e carne tan branca que se dirían tocadas dun albinismo interior. Ákira tamén se namora dunha rapaza, Isaura, irmá do seu único amigo en España, o señorito falanxista que din Cholo, admirador incondicional dos grandes xerarcas nazis, Adolf Hitler, por descontado, mais tamén de Heinrich Himmler, ao que con ocasión dunha visita deste a Madrid, segue a todas partes para aplaudilo coma se o xerarca nazi, responsábel do xenocidio fora unha criatura anxélica, que, só con tocala, aventaría todos os males do corpo e do espírito. Un Cholo que non fai bo da súa vida, que é un chupón e un camándula, que abusa da bonhomía do nipón, que sempre é o que convida aos xantares máis exquisitos. Mas compañías.

No último ano da Segunda Guerra Mundial, Ákira o xaponés que namoraba á Isaura, é destinado primeiro a Budapest2 e despois, cando o exército vermello toma conta do país, repatriado ao Xapón, de onde parte a outros destinos diplomáticos, quer en sur América, quer en centro América, pois falaba ben o español. A historia dá aquí nesta sección final denominada ‘Quantum catro’, unha reviravolta sobre si mesma, de xeito que a separación propiciada pola II Guerra Mundial, dá paso a un afastamento de décadas, onde cada un dos amantes, Ákira e Isaura, encontran o amor noutros brazos e noutras xeografías, mais un día coinciden outra vez, xa viúvos, a volta do novo século, en conversas telefónicas e agasallos de Nadal, até que un día, cést la vie, non chegan os parabéns dende Toquio e todo rematou sen estrondo, como nas auténticas historias de amor3.