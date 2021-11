Liberdade de expresión fronte aos ciberataques

Nas últimas dúas semanas producíronse ciberataques a distintos medios de comunicación. Trátase de ataques de denegación de servizo (DDoS), un tipo de agresión informática pola que, desde múltiples direccións IP e co uso de bots, tómbase un servidor sobresaturándooo con peticións de información. No ataque foron afectados dous medios que forman parte da Plataforma de Medios Independentes (PMI), La Marea e El Salto, así como o provedor de servizos no que se aloxan, Nodo50. Así mesmo, outros proxectos comunicativos como La Última Hora, Kaos en la Red ou Arainfo sufriron caídas temporais durante esta campaña de ataques.