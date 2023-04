Libre albedrío

Apaguen a radio e a tele se é preciso. Borren as apps das redes dos teléfonos. Lean prensa seria. E voten, con e en conciencia. Que é mellor subir ao segundo que quedar no soto, onde, por non haber, non hai nin sombra

A trampa está servida. A falsa democracia de Saramago era falsa porque era só media democracia, non nos deixaba mirar do segundo piso para arriba. A que vén, déixanos no portal, mesmo no soto. Usaremos as redes sociais inxenuamente, sen consciencia de como os nosos “gústame” ou “anóxame” serán usados na nosa contra e en favor do mellor postor. Veremos vídeos que nos indignarán, creremos fake news que, malia que logo se desmintan, alterarán a nosa percepción da realidade. E despois, iremos votar sen ter nin idea de todas as mensaxes que influíron na nosa decisión. Niso consiste a manipulación.

Pero as trampas poden ser sorteadas. Só hai que saber onde están e como funcionan. E a única maneira de contar con esas ferramentas é non afastarnos do pensamento crítico. A dúbida como método (agora Descartes), a corentena, o uso e non abuso dos medios sociais. Apaguen a radio e a tele se é preciso. Borren as apps das redes dos teléfonos. Lean prensa seria. E voten, con e en conciencia. Que é mellor subir ao segundo que quedar no soto, onde, por non haber, non hai nin sombra.