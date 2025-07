Líderes de dentro a fóra e camiño de volta

Particularmente, non quero líderes no sentido que se entende, senón persoas que traballen cóbado con cóbado co resto da sociedade. E ese significado de líder hoxe por hoxe xa é difícil que se comprenda e se aplique...

Os dous 'camiños' mencionados están relacionados, claro, pero non deixan de ser diferentes por ser a visión como 'líder' ou como' liderado'. Considero que o segundo, o que toma a masa 'liderada', é aínda máis perigoso que o primeiro. Como mostra, un botón: esta semana pasada, un 'socialista' gañou as primarias do partido demócrata para alcalde da cidade de Nova York. Máis aló do que iso poda supoñer para o chamado establishment demócrata ou en xeral, da clase que mantén o poder nos USA, os medios están a cualificalo de iso, de 'líder', que tomado no sentido tradicional da política levaría a que chegara a ser un máis dentro da oligarquía que controla os EEUU. Ou sexa, a un futuro no que as súas ideas e expectativas quedarían mediatizadas de xeito automático pola súa situación de poder. E, de ser así, o que estariamos sería cambiando un autócrata -dalgún xeito, xa 'amortizado' polo sistema- por outro pintado doutra cor, outro nome e mesmo outras accións superficiais, pero rulando co mesmo sistema de autocracia e uso da democracia, que non de democracia 'a secas'. Non sei se el mesmo, agora mesmo, se considera ou non 'líder', pero as lentes coas que se pretende que o miremos levan escrita esa verba: líder. E as verbas, logo, devan a plasmar o significado en cada cousa que se fai.

