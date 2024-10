'Los Destellos', de Pilar Palomero. Por amor á vida

A experiencia do acompañamento deixaralle gravadas cicatrices e tatuaxes invisibles que se volverán raios de luz sobre ela. Por iso a actriz resplandece nesa escena final, reveladora do título do filme (“destellos”). Loce o talento e traballo de Patricia López Arnaiz

Isabel (Nai), personaxe central, acepta coidar do seu exmarido, co que non ten ningunha relación dende hai anos. Acepta porque a filla que tiveron en común llo pide. Faino por esta e por humanidade, non por ningunha clase de afecto, nin sequera polo pasado, do cal nada sabemos, agás pequenos detalles como fotografías familiares ou breves comentarios entre filla/nai. Pero a resistencia de Isabel do principio, a prestar axuda a Ramón, queda clara no filme. Presentimos ocultos rencores, resentimentos... que Isabel debe arrastrar e aos que quizais non se enfrontou no seu momento. Esta parte da vida co seu ex son as elipses desta historia e non poderemos resolver o enigma. Ao principio ela tómao como unha simple axuda nos labores cotiáns, unha vez por semana e sen case contacto. El está fuxidío. Ela, incómoda. Faille a compra, saca a Oso, o can, o que finalmente levará consigo ao ver que Ramón non pode atendelo. Non se ven, non se falan; só frases triviais a través da porta pechada do cuarto, onde el se encerra cando ela anda pola casa. Pero esta axuda acaba por se volver máis humana, persoal e directa e quizais isto veña marcado polo momento da lectura da pasaxe de Platero, que a filla lle le ao pai nun ingreso ao hospital. Isabel, nese momento sorrí e quizais aí comprende cal é o sentido de estar ao lado de Ramón e de Madelen. Sobre ela tamén actúan esas liñas profundas da vida/morte, que se van tocando contraditoriamente. O seu cambio comeza por pequenos detalles, como poñerlle o calcetín que xa non pode.

Acomodalo, arroupalo con agarimo, deitarse ao seu carón, falarlle... Así é como se vai implicando máis e máis neste acompañamento, que como transmite o equipo de paliativos, equipo médico real dun hospital, “non é para acompañar a morrer ben, senón para facerlle a vida mellor ata que a morte chegue”. Cálida e xusta mirada sobre os coidados. Isabel transformouse en calor e calidez para Ramon. Notámolo no paseo con el polo campo -na paraxe dos fósiles e da pedra-foquiña-. Ramón camiñando tranquilo do seu brazo. Con poucas palabras entre ambos, pero coa conversa do entendemento, con algunhas risas frescas e cos sorrisos do afecto. Pola noite, xa na casa de Ramón, compartirán conversa tranquila sobre as súas vidas de agora.