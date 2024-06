Máis emprego, si... Pero tamén máis desigualdade

Unha desigualdade que se comproba ao analizar a participación das rendas de capital e de traballo na riqueza global (PIB). Os datos oficiais indican que as rendas dos asalariados (a pesar da evolución positiva do emprego e dos salarios) seguen perdendo peso na riqueza nacional (2020: 50,1%, 2021: 49%, 2022: 47,8%) a prol dos beneficios empresariais (2020: 40,8%, 2021: 40,6%, 2022: 42,4%). Unha dinámica que ven de moi atrás e que deriva de que os beneficios empresarias medran mais que as remuneración dos asalariados (15% fronte ao 6% no 2022). Velaí unha das bases que sustentan o crecemento da desigualdade e que sinalábamos antes: as enormes ganancias das rendas de capital muy superiores as das rendas do traballo. Unha desigualdade que ven confirmada polo índice de Gini (2020: 32,1;2021: 33; 2022: 32; 2023: 31,5) que sitúa a España no quinto posto de pais da Unión Europea (30,1 de media) con maior desigualdade na distribución da renda. Unha desigualdade que impide que España deixe definitivamente atrás a fase de baixo crecemento económico pois non permite que se recupere a demanda a nivel nacional e internacional.

Unha desigualdade que ten as súas vítimas preferentes: segundo EUROSTAT (2023) o 26,5% da poboación española (12,7 millóns de persoas) está risco de pobreza ou exclusión social (23,8% no 2008). Dato que sitúa a España como terceiro estado da Unión Europea (so por detrás de Romanía e Bulgaria) con mais poboación en risco de pobreza.

Como é posible que estea pasando isto cando, como dicía ao principio, este goberno está facendo moitas cousas ben e que benefician preferentemente ás rendas baixas?. Por que o goberno actual, os partidos que o compoñen (PSOE/Sumar), non son quen de cuestionar a lóxica neoliberal do capitalismo actual que se move na procura da máxima ganancia o que leva a unha crecente e imparable concentración da riqueza e a que medre a desigualdade. Estes partidos non cuestionan, no medio e no longo prazo, o actual modelo socioeconómico propoñendo un alternativo: véxase, por caso, o que está pasando coa política fiscal. Unha estratexia que mais cedo que tarde lles levará, para desgracia das maiorías sociais, á derrota política.