Malabesta : Cabezas de dragón

Esta milenaria viaxe circular ten a súa penúltima parada no Dublín de comezos dos 80s, onde un grupo de rillotes con inquedanzas pola música tradicional rematan por encaixar todas as pezas deste complexo quebracabezas nun artefacto no que se dá cita non só a música folk, tamén todas as súas fillas nacidas en ultramar: The Pogues

Aínda así, para o que interesa nesta historia, non é en Irlanda onde hai que poñer a ollada. Cómpre mirar cara o horizonte, cara o outro lado do Atlántico, até albiscar os cumios dos Apalaches. O sistema montañoso que vai de Terra Nova até Alabama é berce de toda canta música non nativa abrollou nos Estados Unidos nos últimos séculos. Un lugar a onde emigrantes irlandeses e escoceses levaron a súa música tradicional -de raigame celta- para dar forma a unha das músicas seminais máis influintes dos últimos séculos, o hillbilly. A música redneck por excelencia foi a fonte da que bebeu o bluegrass, o country, o rockabilly, o rock and roll e mesmo, sen sabelo, o punk. Unha música que non se popularizou nas urbes até que a familia Carter -liderada pola que anos despois sería sogra de Johnny Cash, Maybelle Carter- a sacou do seu illamento, levándoa ás emisoras de radio nos anos 20s.

A formación tradicional de mandolina, guitarra e violín que levaran ao novo mundo irlandeses e escoceses no século XVIII atopou axiña en nterras americanas un inesperado aliado, o banjo, dando forma á estrutura e sonoridade máis coñecida do hillbilly. Un empréstito orixinario da cultura afroamericana que naceu no corazón das escravitude coma unha adaptación do bandore africano e rematou -ese apropiacionismo rico- completamente asociado a músicas tan esbrancuxadas coma o country o folk ou o propio hillbilly, sendo a día de hoxe un instrumento indiscutible do folk irlandés. De novo, as contaminacións recíprocas e as viaxes de ida e volta que non cesan.