Manoliño, que vén o lobo!

Cando lembro aquela tarde do 21 de xullo de 1958 sinto que son o protagonista dunha película na que un neno salva a súa vida porque quere ir a Montevideo

No último verán na aldea (Santa Baia de Tines, Vimianzo) e antes de embarcar para Montevideo eu estaba moi contento xa que axiña embarcaría para atoparme co meu pai na beira sur do Atlántico. Aquel nome que eu pronunciaba “Montemineo” facíame sorrir xa que ía, segundo a miña nai, a un lugar cheo de alegría e con moito sol e pouco frío no inverno. Con cinco anos nada sabía de xeografía e menos aínda da emigración. O que desexaba era ir xunto do meu pai. Antes de marchar, fíxome dous xoguetes (triciclo e escopeta) que sempre me acompañaban pois Xesús do Rei (Xesús Suárez García) ademais de bo ferreiro era moi garimoso comigo.

A miña nai lembra que o 21 de xullo de 1958 non ía moita calor e por iso eu levaba un xersei de manga longa que disque foi o que me salvou a vida. Quizais sexa así pero coido que me salvei pola teimuda insistencia en cruzar o mar para atoparme cos aloumiños do meu pai. Cando lembro aquela tarde de verán sinto que son o protagonista dunha película na que un neno salva a súa vida porque quere ir a Montevideo. As dentelladas dunha esfamiada loba non puideron frear o meu desexo pois o meu pai agardaba por min na capital da Republica Oriental do Uruguai.