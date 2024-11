María Muñoz Cañizo, a bibliotecaria escandalosa e libre

Esta serie pretende restituír a memoria dos homes e mulleres integrantes do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA) que sufriron a represión franquista, a marxinación profesional e laboral, a miseria económica, a exclusión social, a vexame e o medo. Vítimas todas elas inocentes, exiliadas unhas, presas outras nun cárcere chamado España. Profesionais honestos da cultura que pagaron un elevado custo pola súa lealdade democrática e republicana.

Para María Rosa Varela Puga, neta de María

O expediente de depuración desta bibliotecaria acolle todos os demos contra os que loitaban as autoridades do Nuevo Estado. Muller instruída, socialista militante, ‘institucionalista’ no exilio interior, perseguida sen compaixón mais nunca derrotada, teimuda na defensa dos seus dereitos e valores democráticos, separada tras un matrimonio civil antes do inicio da sublevación militar, esta facultativa posuía todos as papeletas para ser condenada tras a apertura do seu proceso inquisitorial en setembro de 1939.

Malia que nacida en Madrid o 9 de setembro de 1903, María Muñoz Cañizo mantivo sempre unha estreita ligazón con Galiza e, en especial, con Lugo. Aquela relación forte e íntima co noso país viña pola orixe dos seus proxenitores: Jesús Muñoz Castañal nacera en Mondoñedo mentres que a nai, Carmen Cañizo, era madrileña de pais nados en Guitiriz. Galegos instalados na capital do Estado que todos os veráns acudían coa súa única filla á casa alugada na céntrica praza da Catedral mindoniense. As visitas e os paseos polas praias de Foz e Viveiro sempre serán lembradas por María con agrado e ledicia.

Tras estudar e acadar a licenciatura en Filosofía e Letras, sección Historia, na universidade madrileña, María Muñoz Cañizo accedeu, superadas as oposicións, ao Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA) o 8 de agosto de 1931. A finais de 1935, María ocupaba o posto 251 da escala xeral do grupo facultativo e traballaba no Arquivo da Delegación de Facenda de Ávila. Unha comisión de servizo permitiulle trasladarse e ocupar unha praza na Biblioteca da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Central de Madrid. Alí compartiu traballo e inquedanzas a carón de facultativos como Camilo Vilaverde (primeiro secretario do Sindicato de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos), Juana Capdevielle (ausente na Coruña desde abril de 1936, esposa do novo gobernador civil Francisco Pérez Carballo e ámbolos os dous asasinados polos sublevados fascistas naquel verán de terror e morte do 36), María Luisa González (de lecer en Becedas, Ávila, e que rematará exiliada), Nicéforo Cocho (duramente depurado ao remate da Guerra Civil), María Galvarriato (de vacacións en Santander, onde pasou toda a guerra, futura directora da Biblioteca de Filosofía e Letras entre 1941 e 1971) e o bedel do centro, Ángel López (fusilado no Cemiterio do Leste o 16 de outubro de 1940 aos 41 anos).