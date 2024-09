Os represores dos bibliotecarios: Gómez del Campillo e Artigas

Miguel Artigas

Como Director Xeral de Arquivos e Bibliotecas, Artigas asinou co visto e prace ducias de expedientes sancionadores contra homes e mulleres da profesión

Miguel Artigas naceu en Blesa (Teruel) o 29 de setembro de 1887. Tras estudar Filosofía e Letras e Dereito na Universidade de Salamanca, acadou o doutoramento en 1910 na madrileña Universidade Central, hoxe Complutense. Un ano máis tarde, o 28 de xullo de 1911, ingresou por oposición no Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, sendo o seu primeiro destino a Biblioteca Universitaria de Sevilla. Unha excedencia permitiulle estudar Filoloxía Clásica en Berlín e, xa de volta, pasou pola biblioteca universitaria de Barcelona e pola Nacional de Madrid. Unha nova estadía no estranxeiro, cunha bolsa outorgada pola Xunta de Ampliación de Estudos, levouno ata Xena, Alemaña, retornando en 1914 para reingresar na Biblioteca Nacional da capital do Estado. Un ano máis tarde, Artigas superou a oposición convocada para cubrir a praza de director da Biblioteca Menéndez Pelayo, converténdose no primeiro en dirixir a institución santanderina. Traballador incansábel cunha elevada formación humanística, o aragonés foi nomeado por un Real Decreto de 24 de xullo de 1930 director da Biblioteca Nacional tras a xubilación de Francisco Rodríguez Marín.

A sublevación militar contra a Segunda República sorprendeu a Artigas no Aragón controlado polos sediciosos. Alí, comodamente instalado e decidido a non presentarse diante das autoridades legais, foi destituído de xeito fulminante o 13 de agosto de 1936 por un decreto republicano. O 5 de xuño de 1937 o bibliotecario publicará un desafortunado artigo no Heraldo de Aragón onde, cunha retórica apocalíptica, denunciaba supostas agresións das autoridades legais contra o tesouro bibliográfico español. Artigas afirmou que “o terror roxo” estaba arrasando todo tipo de bens culturais. A resposta, contundente, da Xunta Central do Tesouro Artístico non se fixo agardar e Tomás Navarro Tomás xunto a Antonio Rodríguez Moñino rebateron as insidias e o libelo do turolense.

Rematada a guerra, Artigas foi nomeado primeiro director da recente creada Dirección Xeral de Arquivos e Bibliotecas. Aquel día, 7 de setembro de 1939, tocou a gloria: o ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín – destacado integrante da Asociación Católica Nacional de Propagandistas e filonazi declarado –, entregaba a Artigas a chave do organismo encargado da xestión e administración das seccións de Arquivos e Bibliotecas do Corpo Facultativo que, co paso do tempo, será tamén o responsábel da represión dentro do CFABA.