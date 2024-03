Melchor Lamana Navascués, o último depurado do Franquismo

Bibliotecarios e represión franquista. Esta serie pretende restituír a memoria dos homes e mulleres integrantes do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA) que sufriron a represión franquista, a marxinación profesional e laboral, a miseria económica, a exclusión social, a vexame e o medo. Vítimas todas elas inocentes, exiliadas unhas, presas outras nun cárcere chamado España. Profesionais honestos da cultura que pagaron un elevado custo pola súa lealdade democrática e republicana.

Se falamos da persecución franquista desatada tras a finalización da Guerra Civil contra os traballadores dos arquivos, bibliotecas e museos arqueolóxicos, a historia deste arquiveiro aragonés presenta características únicas e diferenciadas respecto do resto dos seus compañeiros de profesión

De entre todos os funcionarios que formaban parte do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos (CFABA), o caso que agora presentamos resulta, cando menos, extraordinario e notoriamente singular. Porque, se falamos da persecución franquista desatada tras a finalización da Guerra Civil contra os traballadores dos arquivos, bibliotecas e museos arqueolóxicos, a historia deste arquiveiro aragonés presenta características únicas e diferenciadas respecto do resto dos seus compañeiros de profesión: foi xulgado e sentenciado en consello de guerra sumarísimo, cumpriu condena en varias cárceres do Estado e, como consecuencia do anterior, foi declarado “excedente” na escala do CFABA. Por último, el mesmo solicitou ser depurado para poder reingresar no Corpo Facultativo en 1954, 18 anos despois de iniciarse a sublevación contra a República e 15 desde que rematara a contenda.

Melchor Lamana Navascués naceu o 6 de xaneiro de 1900 no seo dunha familia humilde asentada en Fuendejalón, un diminuto concello situado a sesenta quilómetros de Zaragoza. Unha infancia dura na que traballou como pastor non impediu que Melchor devorara todo tipo de lecturas e, así, a Deputación Provincial lle concedeu bolsas de estudo ata que puido matricularse na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Zaragoza onde acadou a licenciatura na Sección de Historia. En 1926 ingresou por oposición na Escola de Telecomunicacións e un ano máis tarde embarcou no Artza-Mendi traballando como radiotelegrafista para a Compañía Hispano Marítima. Nese momento decidiu integrarse na Unión de Radiotelegrafistas Españoles (URE), sindicato afín á UGT.

Tras superar unhas duras oposicións convocadas o 24 de novembro de 1930, Melchor logrou ingresar o 8 de agosto de 1931 no CFABA. O seu primeiro destino foi o Arquivo da Delegación de Facenda de Granada. Daquela, ocupaba o posto 233 dun total de 294 funcionarios integrantes do CFABA. O seu último ascenso data do 6 de maio de 1934, momento no que acada a máxima responsabilidade no Arquivo da Chancillería de Granada. Para entón, Melchor levaba uns anos casado con Antonia Úbeda Hernández, coa que tivo tres fillos, dous deles nacidos na capital nazarí. Aquí coñeceu e trabou unha fonda amizade con Federico García Lorca.

En 1934 Melchor solicita a alta no Partido Socialista Obrero Español e nas eleccións de febreiro de 1936 será o apoderado do mesmo en Huéscar, concello situado na zona máis setentrional da provincia de Granada. Cinco meses máis tarde, o golpe de Estado dos militares africanistas alterará por completo a vida de Lamana Navascués. O baño de sangue e o inicio das matanzas na capital andaluza deberon aterrorizar ao arquiveiro, especialmente cando tivo noticia do asasinato de García Lorca o 18 de agosto. Melchor decidiu ocultarse, pasar desapercibido. Entón, comezou o seu calvario.