Mario Obrero e 'Cerezas sobre la muerte'

Cerezas sobre la muerte de Mario Obrero (La Bella Varsovia, 2022).

Mario Obrero é un poeta madrileño de vinte anos que ten tantos premios como poemarios publicados, catro. O derradeiro foi editado no ano 2022 por La Bella Varsovia, editorial que comezou a súa andaina no ano 2004, e xa conta con catro edicións. Cerezas sobre la muerte de Mario Obrero está composto por un exercicio de memoria histórica e por outro de xustiza lingüística.

Como o propio autor aclara no epílogo, Cerezas sobre la muerte xorde dun feito que descobre no encontro Ruta al Exilio en xullo de 2021. O suceso é o achado da fosa común de Pernafeites (Tarragona), na que un centenar de soldados republicanos foron enterrados e sobre cuxa terra non medraban as cerdeiras. Moi simbolicamente no primeiro dos poemas que compoñen este pequeno volume, «Los ojos desnudos…», Mario Obrero escribe: «sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de / oro // sucede que el alambre de espino no es una flor» (p. 8) e, unhas estrofas máis adiante, «el cerezo no es un cerezo sino nuestra muerte erguida con cereal en los / bolsillos» (p. 9).