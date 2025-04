Mario Obrero escribe ás linguas no seu último libro

Obrero realiza un repaso pola historia e a situación actual das linguas da Península, pero tamén mostra un futuro posible para todas elas, porque se un mozo de Getafe como el foi quen de reparar naqueles elementos culturais e lingüísticos de orixe distinta á castelá que se podían asomar ao seu día a día e foi capaz de comprender con precisión a importancia de non só respectar esa diversidade lingüística, senón tamén falar linguas que están expostas á desaparición

En “Euskara maitia”, Mario Obrero selecciona a Bernat Etxepare, Gabriel Aresti, Izaskun Gracia Quintana, Arantxa Urretabizkaia, Juana Inés de la Cruz, Joseba Sarrionandia, Tere Irastortza, Katixa Agirre, Juan Kruz Igerabide, Karmele Jaio, Uxue Apaolaza, Itziar Ugarte, Julen Apella, Nerea Arrien, Leire Bilbao, Amaia Lasa, Miren Agur Meabe, Itxaro Borda, Bernardo Atxaga, Blas de Otero, Uxue Alberdi, entre outros. Destacan as denominadas como bruxas de Zugarramurdi pola súa significación de mulleres valentes e rebeldes, que, en parte, sustentaron o éuscaro durante moito tempo, polo que foron perseguidas como tantos outros falantes de moitas outras linguas minorizadas incluso hoxe en día.

Na “Postdata”, Mario Obrero termina agradecendo a todas as persoas que o acolleron con entusiasmo e o alentaron a que falase a lingua que desexase. O autor séntese tamén agradecido por todas aquelas persoas que continúan a empregar as súas linguas en calquera contexto pese aos impedimentos históricos e ás crenzas populares, porque son as que manteñen con vida linguas que non contan con medios, nin moito máis poder que o da propia palabra, é dicir, o da fala e escrita libres, o poder da poesía.

En conclusión, Mario Obrero escribe unhas cartas nada exentas de poesía ás linguas, pero tamén ás persoas que as falan, sexan estas nativas ou non. Con estas últimas o autor comparte a eterna cuestión que moitos individuos lle formulan por aprendelas, algo que non sucede no caso dunha lingua que goza de prestixio e status. Mario Obrero, lonxe de abandeirarse dunha causa que recoñece que lle pertence aos propios falantes, os mesmos que son perseguidos, cuestionados polo libre emprego do seu idioma ou incluso se senten estranxeiros no seu propio país por mor da lingua, erixe as voces de decenas e decenas de escritores e escritoras de todos os tempos do galego, aragonés, catalán, aranés, asturiano, estremeño e éuscaro.