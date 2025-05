Maruja da Crega, símbolo e misterio dunha cantareira

Como acontece con todas as manifestacións da música tradicional, o xenio de Maruja era popular, cotiá e autodidacta. Destacouno o Xabier Díaz no acto de conmemoración: ese seu tocar do pandeiro e o seu cantar era extraordinario

Como acontece con todas as manifestacións da música tradicional, o xenio de Maruja era popular, cotiá e autodidacta. Destacouno o Xabier Díaz no acto de conmemoración: ese seu tocar do pandeiro e o seu cantar era extraordinario. Sobre Maruja xa hai mesmo un excelente libro etnomusical, feito no 2017 por Xulia Feixoo, e as súas actuacións no Luar ou na súa cociña pódense ver no Youtube. O seu xenio era ben real, porque ademáis de dominar o pandeiro, podo asegurar que era unha consumada mestra na arte galega do insulto e o maldizer, forma avanzada de psicoterapia para os que nunca tiveron acceso a un profisional da psicoloxía.