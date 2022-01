Meu deus! Eu son un deles

Alí estabamos os da miña idade. “Meu Deus! E eu son un deles”, canta máis desolado que nunca Léo Ferré en “Les vieux copains”, fixándose no seu desesperanzado arredor xeracional. Ferré axigántaseme co paso do tempo, coa constatación que se me vai acumulando. Creo ademais que non pode ser abranguido cando se teñen somentes trinta anos; que ningún rapaz ou home novo pode mergullarse na inmensa fondura de “La mémoire et la mer” por exemplo.

Alí estabamos os da miña idade. “Meu Deus! E eu son un deles”, canta máis desolado que nunca Léo Ferré en “Les vieux copains”, fixándose no seu desesperanzado arredor xeracional

Esta percepción avívame tamén o vello debate sobre cal era o maior dos poetas cantantes franceses do Século XX, se Georges Brassens, se Ferré ou se o artista absoluto chamado Jacques Brel. Porque nesta comparanza non pode entrar a perenne preferencia afectiva por Georges Moustaki, polo seu lirismo edénico e eternamente adolescente; esa é outra cousa que remite aos pregues máis profundos do corazón e aos máis fermosos soños, os que se erguen cando se teñen dezasete anos.

Brassens chega a ser afirmado como o mellor poeta francés do século XX, iso di García Márquez, pero Ferré gaña densidade e entronízase non cando se teñen máis de trinta anos, como proclama Jaime Gil de Biedma, senón ao brincar por riba dos sesenta, onde xa parece que somos outros definitivamente, sen selo para nada en realidade. Por certo que Silvio Rodríguez leva un decenio incorporado á festa de remate, complexo, hermético, case funerario, imposíbel para un mozo. Confeso que me segue a interesar o Silvio que aínda lle canta á esperanza, na última canción do último álbum, despois de que afirme que agora, coa última ausencia, xa só lle fica buscar de amante a respiración. Pero sobre todo quero fixarme no mellor director de cinema do mundo, na experiencia que vai relatando, optimista e afastado da melancolía. “ - Cantos anos tés Clint? – Cumpro 92 o luns e comezo un novo filme. – Que te mantén en marcha? – Érgome todos os días e non lle deixo entrar ao vello “.