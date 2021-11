Mirando cara a acolá

Menos mal que, ao chegarmos a Ayamonte, o fulano que nos tirou as fotos, un turista de Caminha, nos preguntou se eramos brasileiros. Dixémoslle que si, claro.

En Aveiro paramos para xantar. No restaurante dirixíronse a nós en español a pesar da nosa afábel teimosía por falarlle en galego –ou case en portugués– mais non houbo maneira. Así que, se a taberneira de Lamego nos tomou por primos, a de Aveiro decidiu tratarnos de cuñados. Ao aterrarmos nas terras do Alentejo a cousa foi a peor; non só nos recibiron en español senón que, nun par de establecementos, os nosos anfitrións nunca ouviran falar de Galicia.

Menos mal que, ao chegarmos a Ayamonte, o fulano que nos tirou as fotos, un turista de Caminha, nos preguntou se eramos brasileiros. Dixémoslle que si, claro. Cando a cousa semellaba que se ía endereitando, todo foi ao carallo: por moito que lle porfiamos, a recepcionista do hotel tentouno de mil maneiras, mais foi incapaz de pronunciar Xosé. Iso si, dicía Shaquira cunha naturalidade espantosa. Cruzamos Extremadura e parte de Castela e León sen conseguirmos que alguén dixese Xosé. Ao chegarmos a Sanabria o do restaurante preguntounos se a nosa reserva estaba a nome de José e, ao ouvirnos falar en galego, a escape nos dixo que era de Monforte. Mátame, camión!

[O meu tío Lisardo pensa que estas cousas tan insólitas só nos pasan a nos, e seica é por perdermos o tempo mirando cara acolá, á espreita dos biosbardos, no canto de centrarnos no noso, para desacelerar a nosa imparábel disipación no medio da perpetua escuridade].