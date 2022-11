Mobilización do 19 de novembro: Diversas perspectivas, mesmos obxectivos

Está indo a polos servizos públicos esenciais, como a Sanidade, a Educación ou á Atención á Dependencia, uns servizos que están deteriorando á mantenta, reducindo a súa calidade para así empuxarnos aos servizos privados

Parece que está chegando ao seu fin.

A brutal ofensiva do capitalismo neo-liberal, iniciada nos tempos de Reagan e Tatcher a finais xa do século pasado está chegando a uns momentos decisivos. Porque de seguir ganando eles achegariamonos a opción de Stephen Hawkings da “vida miserabelmente pobre para a maioría das persoas”. Temos que revertelo e acadar a alternativa que ofrecía Hawkings “vida de luxo ocioso para todas”.

Porque a ofensiva para incrementar os beneficios do capital a costa de privatizar todo o privatizábel non acabou. A incapacidade do capitalismo para manter e aumentar beneficios cada vez maiores sen ir esquilmando o que era de todos faino insaciábel. Polo camiño leváronnos a enerxía, a banca pública, as comunicacións, autoestradas...

E, especialmente doloroso e grave, está indo a polos servizos públicos esenciais, como a Sanidade, a Educación ou á Atención á Dependencia, uns servizos que están deteriorando á mantenta, reducindo a súa calidade para así empuxarnos aos servizos privados cunha chulería incríbel como podemos ver en personaxes como Ayuso, en Madrid, ou Feijoo, ou Rueda.

O afán insaciábel do capitalismo neo-liberal de privatizar todo para aumentar os seus beneficio non ten límites. As pensións públicas son un bon exemplo

Os efectos desta política son cada vez máis claros. Especialmente o incremento da inseguridade, desa inseguridade real e grave, a da precariedade no traballo, a do aumento da pobreza, a inflación, a de tardar en ter unha cita co médico, a de estar ou ter a alguén querido en situación de dependencia e non dar atopado un bon Servizo de Axuda no Fogar ou unha Residencia, a inseguridade que está provocando aumentos de problemas de saúde mental.

E o afán insaciábel do capitalismo neo-liberal de privatizar todo para aumentar os seus beneficio non ten límites. As pensións públicas son un bon exemplo. Xa o intentaron cos Plans privados e, ante o seu fracaso, agora vano intentar cos Plans de empresa recentemente aprobados. Non queren desaproveitar bocado.