Modas de vangarda ou “romantización” da pobreza?

El País tamén aporta o seu grao de area na información para estar a moda. Así, na sección Negocios, fala de que “OS PERFÍS LABORAIS MÁIS DEMANDADOS ESTÁN APUNTADOS AO “JOB HOPPING”: MUDAR DE TRABALLO CADA UN O DOUS ANOS”. Así transformamos a precariedade, a temporalidade ou a flexibilización das condicións laborais nun elemento que aumenta a nosa empregabilidade. Así non se cuestiona o mercado de traballo, nin se clama para a mudar a lexislación laboral, tampouco pensar en ter unha vida con certa estabilidade. Todas esas cuestións están “out”.

Sen saír deste xornal tamén falamos doutras seccións, como BUENAVIDA; que afirma que “NON SAÍR DA CASA EN TODO O FIN DE SEMANA REBAIXA A ANSIEDADE E ILUMINA A MENTE”. Engade que “ATRINCHERARSE NAS CATRO PAREDES XA NON É DE MUERMOS, É A ÚLTIMA TENDENCIA DE MODA: “O NESTING”. Pero ademais acompaña este artigo cunha sección con 9 trucos para aforrar enerxía. Quedar na casa si, pero a escuras e sen conectar a calefacción, non vai ser que a factura faga subir a ansiedade.

Na sección El Pais “Tentaciones” tamén presentan outra nova moda que é o “FRIGANISMO: A ÚLTIMA DIETA HIPSTER É RECOLLER COMIDA DO LIXO”. Engade no corpo do artigo que “agora non se trata dunha carencia de recursos de medios económicos para levar pan a boca, é unha nova tendencia sostible e os seus adeptos reciben o nome de “freegans”. Isto non é mais que converter a pobreza en moda ou postureo. Recoller comida do lixo é unha tendencia sostible, e ademais aforras cartos. O que non sabemos é canto aforrarás en gasto médico por intoxicacións varias. Iso sí, agora cando vexamos recoller a alguén comida do lixo pode ser un hipster e non una persoa que non ten acceso nin a un recurso básico como a alimentación.