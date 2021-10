Moltes gràcies, Josep (Valtònyc)

"Por se restaban dúbidas, e todo grazas a España, en Bélxica desde agora xa o teñen claro: insultar o rei non é delito, nin en Flandes, nin en Valonia, nin en Bruxelas!"

Até hai uns días as “inxurias á coroa” era un delito tipificado polo código penal belga, susceptible de penas de entre tres meses e catro anos de cadea, en virtude da Lei de Lesa Maxestade de 1847, promulgada poucos anos despois da independencia de Bélxica. Agora ben, en case 175 anos de vida da normativa tal malfeito nunca chegou a ser xulgado por tribunal algún do país porque, a pesares multiplicarse exemplos de excesos verbais contra os sucesores de Leopoldo I, impuxéronse en todo momento o sentido común e a liberdade. Precisamente por isto o Tribunal de Apelación de Gante non tiña claro se tal infracción seguía a existir no código penal e, no caso de existir, se era necesaria a súa aplicación. É dicir, nunca antes en Bélxica se abordou unha tal casuística e, para colmo, a primeira vez que chega aos tribunais nin tan sequera concirne a un indíxena! Tal honra é imputable á alta curia xudicial española que, nas costas do bo de Valtònyc, foi a que removeu a anódina costume belga de deostar o monarca da quenda.

Por se restaban dúbidas, e todo grazas a España, en Bélxica desde agora xa o teñen claro: insultar o rei non é delito, nin en Flandes, nin en Valonia, nin en Bruxelas! O involuntario protagonista desta historia non é outro que Josep (Valtònyc), un rapaz que empezou a traballar desde moi novo na súa Mallorca natal, de extracción humilde, concienciado polos problemas da súa contorna, afeccionado á música e rapeiro no seu tempo libre, a quen o exceso de celo e represión dos gardiáns do templo hispano converteron en “terrorista”, en “ameaza”, en criminal. A chegada a Bélxica non foi doada! Deixar atrás a familia, sen recursos, agochado, vixiado polas autoridades, dependente dos demais, da boa xente, que sempre hai, aínda que sempre vixiante. Unha historia persoal non exenta de épica, de indefectíbel militancia, de sacrificio e de drama, imposibilitado para asistir ao funeral da súa propia nai. Un home sinxelo devido indeliberado heroe, agora vencellado ao Consell per la República de Puigdemont e aplicado estudante no seu escaso tempo libre, quen nunca esquece as súas sinxelas orixes, xeneroso e solidario.

Per això, moltes gràcies, Josep!