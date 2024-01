Mondra : ARDĒN

Poucos poderían agoirar os cambios sistémicos que chegarían nos seguintes anos para a nosa música tradicional con estouridos das dimensións de Tanxugueiras, primeiro, e Fillas de Cassandra, despois. E xusto cando xa nos dabamos por satifeitos, cando xa non podiamos pedir máis por medo a perdelo, vai e aparece unha nova peza no rico quebracabezas que é este movemento neotradi: Mondra

Xa vai case un lustro pero lembro perfectamente a noite na que descubrín, engaiolado, a Rodrigo Cuevas no Un país para escucharlo de La 2. Na miña cabeza rifaban a fascinación pola súa rachadora mestura de modernidade, transgresión e tradición cun sentimento de certa envexa. Envexa da boa, de pensar para dentro: “mágoa que non sexa de aquí, que ben lle viña á música galega”. Eran outros tempos, claro. Uns tempos no que esa modernidade aplicada á raigame aínda era asignatura pendente. Xa se comezaba a albiscar algo do que estaba por vir cos traballos de Baiuca e outros pioneiros pero o certo é que naquela altura poucos poderían agoirar os cambios sistémicos que chegarían nos seguintes anos para a nosa música tradicional con estouridos das dimensións de Tanxugueiras, primeiro, e Fillas de Cassandra, despois. E xusto cando xa nos dabamos por satifeitos, cando xa non podiamos pedir máis por medo a perdelo, vai e aparece unha nova peza no rico quebracabezas que é este movemento neotradi: Mondra.