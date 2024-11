Mouros fóra!, de Goran Vojnović, unha provocación necesaria

Xa saben que non recomendo libros, alá cadaquén cos seus estándares de lectura, mais coido en pensar que sería máis proveitosa para a nosa mocidade a lectura de libros que reflectiran a realidade do que acontece nos seus barrios

Se non estou mal informado, esta é a primeira tradución do esloveno ao galego. Son moitas as decisións que o tradutor, Jairo Dorado, tivo que tomar no proceso de verter o texto esloveno ao galego. A primeira dar nome ao que en cidades españolas se coñecerían, salvante todas as distancias, como ‘cipaios/sipaios’ ou ‘charnegos’. E por descontado trasladar a linguaxe dun barrio de Ljubljana a un barrio obreiro dunha cidade galega, para que nos soase familiar. As notas a rodapé introducidas axudan coas nosas carencias en coñecemento da gastronomía, da música popular ou aínda da política máis recente despois das guerras de fragmentación de Iugoslavia.

Dicía Spinoza, que os homes son na súa meirande parte maos e tristes. Pois iso é o que hai que aprender na escola, que o mundo é un lugar difícil, cheo de xente mala e triste; maos porque basean a súa vida na posesión de obxectos que non poden ser de varios a un tempo, como as honras e o diñeiro, aos que a felicidade de outros os volve tristes, e que non poden estar alegres se non están rodeados de xente que sufre. De aí, desa combinatoria de maldade e tristura xurde a envexa, o odio, as inxurias, as calumnias, a violencia e as guerras.

Xa saben que non recomendo libros, alá cadaquén cos seus estándares de lectura, mais coido en pensar que sería máis proveitosa para a nosa mocidade a lectura de libros que reflectiran a realidade do que acontece nos seus barrios que a meirande parte desas ‘paifocadas para eslovenos’, que eles mesmos rexeitan (vaian senón a un rastro e vexan de que libros se desprenden con facilidade os nosos mozos e de cales non) .