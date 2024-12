Mudar o rumo. Porque reintegrar o galego á sua área originária?

A mediados de novembro o Instituto Galego de Estatística deu a conhecer uns dados alarmantes sobre o uso e o conhecimento da língua galega na Galiza. Segundo estes dados por primeira vez na nossa terra são mais as pessoas que falam em castelam, 29,66% do que as que utilizam a nossa língua normalmente, 24,37%. No 2018 um havia um 30,97% era falante exclusivo em Galego. Isto levantou todas as alarmes e mobilizou a um grande setor da população reclamando uma mudança de rumo nas políticas linguísticas de cuidado proteção e cultivo do idioma proprio.

O idioma galego existe como língua escrita desde o século XI. Ainda, e segundo Julio Pardo de Neyra as cantigas de amigo de Martinho de Praduzelo datam do século IX. Antes de que aparecessem a lírica provençal e outras modalidades europeias. A lírica galega é anterior, por tanto não é o resultado de copiar um arte vindo alem Galiza, mas que tem suas origens cá, na Terra.

Os primeiros escritos do galego monstram uma roupagem bem diferente á que lhe dão os organismos que gozam do status de oficialidade hoje na Galiza. No idioma em que se escreveram as cantigas não aparece a letra “ñ”. Aparecem isso sim os pares “nh” “lh” e as letras “g” ou “j” para sons que não existem em castelhano ( fricativa velar sonora) e, que nessa língua, interpretam-se com um som gutural (fricativa velar surda) que , dentro dos países de raiz latina ( Catalão, Francês, Espanhol ou Galego-Português) é exclusivo da fala Castellana.

Há por tanto dous argumentos de importância para grafar a nossa língua reintegrando-a a seus origens:

1.-Seguir a linha dos cancioneiros medievais, onde aparecem refletidos muitos sons galegos como sons nasais típicos das línguas de origem celta, como uã nenhuã .

(Um sinal bem marcado para distinguir a qualquer neo-falante de procedência castellana é que não sabem fazer as terminações em “n” nasais. As galegas dizemos “um ãmor”, “nom/ não é certo” separando bem uma palavra da outra com um som nasal para o “n” ou “m” ou “ão”final, que costuma a representar-se com o ~ ou til de nasalidade, em quanto uma castellana diria: “unamor” ou “nonecerto”, Nós diríamos não há, ou nom há”, e uma castellana diria “noná”. (1)

Nos cancioneiros medievais utiliza-se o “j” (Cancioneiro de Ajuda), “Johan” ou o “g” diante de “e” ou “i”. E no entanto na normativa “oficial” somente pode existir o “X” para esses usos.