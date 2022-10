Narcisistas polo mundo

Non fai falta aclarar que o groso da poboación emigrante non está formada por esa xente tan desenvolta e privilexiada que nos leva de visita

Comecemos por destacar o espírito abertamente consumista e narcisista que impregna os episodios. Sen dúbida, trátase dunha estratexia para garantir a sintonía cun amplo sector do público que desfruta mirándose no espello ficticio da abundancia e do benestar. Os propios condutores adoitan ser persoas de relevante posición social e formación superior. Con frecuencia, trátase de profesionais moi cualificados, funcionarios de alto nivel ou poderosos empresarios. Casualidade? Probablemente, non. Máis ben parece que as súas carismáticas traxectorias constitúen un dos reclamos do programa. Fíxense, se non, como o reporteiro que os acompaña celebra cada un dos seus méritos con infantís aspaventos de admiración, confirmando así que o éxito persoal é parte integrante do espectáculo.