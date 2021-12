Necesitamos un tren eficaz que sirva para os desprazamentos cotiáns

Desde VERDES EQUO Galicia esiximos un cambio nas políticas de Renfe, que converta ao tren nun medio accesible para todos, tamén no medio rural polo que discorren as súas vías.

Galicia necesita que as liñas caídas no esquecemento reciban investimentos e sirvan como eixo vertebrador cara a unha mobilidade sostible. Necesítase máis contratación de persoal, como veñen demandando desde hai tempo os sindicatos ferroviarios. A implantación do tren de proximidade en liñas como A Coruña-Ferrol é unha demanda social que permitiría reducir as emisións de CO2 nunha área metropolitana de case 400.000 habitantes.

Este 2021, Ano Europeo do Ferrocarril non debe ser o ano no que se deixen morrer liñas ferroviarias estratéxicas para a vertebración do territorio galego. A Alta Velocidade a Madrid non debe provocar o desmatelamiento dos trens que dan servizo ao desprazamento cotián.