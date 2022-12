Non, non debera, pero iso non impide que pase, como estamos a ver. Refírome á campaña desenrolada pola Xunta de Galicia, en teoría para previr a violencia de xénero. E non, non ó texto principal do cartel, que tamén reza 'Non debería pasar, pero pasa', un pouco máis abaixo de poñer 'vístese coas mallas de deporte, vai correr pola noite, que sucede agora?', acompañándoo dunha liña que o relaciona coa muller correndo, por se non estivera clara a mensaxe. Por suposto, ambas cousas están relacionadas.