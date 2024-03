Non fai falta que lle chames paz. Constrúea

Non nos enganemos tampouco por outro lado: a guerra aféctanos. Non só vía a colaboración do estado na fabricación de armas, ou doutros xeitos materiais, mais tamén nós somos destinatarios desa deshumanización

‘Eles dispararon antes’! E véñenseme á cabeza feitos como o incidente fronteirizo fabricado polos nazis que foi o último fito antes da segunda guerra mundial, ou a alimentación de hai anos de Hamás polo goberno israelí para tentar debilitar Al Fatah, o movemento máis poderoso daquela en Palestina, ou como se nos fundamentos de Israel non houber agresións abondas. É algo que todo o mundo sabe, aínda que pareza moitas veces non importar: violencia xera violencia. E, mentres ‘a primeira violencia’ dun ciclo chega a esquecerse nunha desorde pasional que soe superala de longo, a paz hai que construíla, sempre é inestable.