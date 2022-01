Non hai fronteiras?

A arrincadeira O xuri caciquea o fallo do Benidorm fest.

Tanxugueiras gañou por malleira no voto popular (25% da avaliación) e do xuri democópico (25%, a medio dun colexio de 350 persoas supostamente representativas da pluralidade social), mais ficou de terceira pola cacicada do xuri da RTVE (50%), que, avaliáandoa como quinta, determinou a súa imposibilidade para acadar a remontada polo voto popular e do xuri demoscópico. Unha cacicada que define a casposidade, limitación mental e falla de recoñecemento á pluralidade e calidade musicais de RTVE e do establishment español do espectáculo de onde se escolleu a maioría o xuri. Cumpriría investigar as supostas conexións con Chanel dalgunha das tres representantes españolas do xuri, seguindo informacións aínda non abondo contrastadas.