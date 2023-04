Non lles hai vergoña ningunha

Cumpriría lembrar que a Fiscalía arquivou as pescudas a respecto dos presuntos comportamentos delictivos do Borbón non pola falla de pegadas de condutas penalmente tipificadas (que si se constataron), senón, a respecto dalgunhas delas, porque o Constitucional coida que non pode ser axuizado por feitos ocorridos durante o seu mandato (rematado o 19 de xuño de 2014) e, no que atinxe ás posteriores, pola prescrición dos delictos. Mais semellan existir indicios abondo de que o Emérito posúe un patrimonio que diversas fontes aquelan en máis de 2000 M€. Un patrimonio do que definiitvamente non pagará nunca impostos por se radicar fóra do Estado e mesmo da EU. Un patrimonio xerado dende fontes irregulares e incompatíbeis co exercicio da Xefatura constitucional do Estado, por definición constitucional exclusiva e excluínte, que desenvolveu entre decembro de 1978 e xuño de 2014.