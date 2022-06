Non nos intimida acariñar o elefante

Adoita presentarse o traballo poético coma unha angueira individual, non exenta de misticismo e de consabidos halos bucólicos. Como moito, unha suma antolóxica e taxada de varios creadores exentos. Poucas veces se fala do elo que une autores e autoras, do traballo horizontal que nos alimenta

Sen menosprezar o esforzo individual, deberiamos recoñecer cando menos que a literatura ten moito máis peso colectivo do que se lle outorga, e que a autoría é unha creación relativamente moderna que medra ao amparo do selfie e do copyright. De seu, a escrita colectiva non se crea superpoñendo ladrillos cunha argamasa de unión matemática; poida que se asemelle máis ben ao xogo do tetris ou a un crebacabezas, buscando ocos, mellorando a habitabilidade e os fluxos, ocupando aqueles espazos que delatan eivas, carencias, hipérboles e outros vicios ocultos da construción.