Notas para unha hipótese desacougante

14, Hoxe pode pensarse neste escenario: recuperar a taxa de beneficio cunha “destrución creativa”, cunha guerra (que sería nuclear, ou non, convencional, pero, en todo caso, “limitada”). Tamén supoñería para as elites norteamericanas a recuperación da taxa de beneficio, asociada á reconstrución europea. Isto é, unha guerra limitada a Europa resolvería dous problemas: a acumulación de beneficios para as elites económicas norteamericanas e o seu mantemento sen desfeita (o que non significa necesariamente manter o seu predominio mundial, pero si, polo menos, en boa parte do mundo).

15, De feito, as sancións económicas van neste sentido: de establecer unha maior dependencia da U.E. respecto dos EEUU e de rachar as vinculacións económicas co inimigo. Naturalmente se se conseguise crear dificultades económicas a este, mellor que mellor; e, ao mesmo tempo, mellorar a recadación por parte do centro do imperio. Pero ningún dominio se pode asentar a partir da exportación de materias primas, senón que os obxectivos fundamentais non poden ser outros que os anteditos.

16, Obviamente, hai dous problemas: como limitar a Europa a guerra; e as consecuencias climáticas. Porque está claro, ademais, que non é pensábel unha derrota de Rusia. Non sería limitada a guerra; ninguén se “deixaría derrotar” sen usar todas as armas dispoñíbeis; ademais de que China tampouco o aceptaría. E menos realista sería pensar na derrota de Rusia e China e a recuperación dos Estados Unidos como única “superpotencia” (a diferenza entre poder destruír o planeta vinte veces e podelo facer cen é irrelevante). Mais seguro que as elites norteamericanas están procurando as solucións; e quizais o aumento do patio traseiro europeo (léase integración na OTAN de países neutrais, que moito xa non o eran, senón isto non se suscitaría), vai por aí.

17, Tampouco é motivo de preocupación para as elites económicas do capital o deterioro ecolóxico. Se alguén pensa que as intervencións de calquera tipo terán en conta os seus efectos mediaoambientais está nun erro absoluto. Non só a historia, senón, por se fixese falta, o excelente libro de Naomi Klein (“a doutrina do schock”) deixa meridianamente claro o ben que se moven ditas elites en situacións catastróficas; é máis, como as provocan para aproveitar ditas situacións para impoñer os seus intereses; e moito máis se esas situacións van acompañadas do exército nas rúas; ou sexa do control militar. Isto é, as elites norteamericanas contan con estudos ao respecto; e se non houbese colapso planetario (non esperábel), por moitas consecuencias negativas que houbese non serían relevantes, para elas. Non só contan co mantemento do seu poder en circunstancias “normais” de deterioro ecolóxico irreversíbel, senón que máis aínda contan co mantemento do seu dominio nunha situación de guerra, pois daríase, o deterioro ecolóxico, baixo un control político, ideolóxico e militar por parte desas elites.

18, No mellor dos casos, o aseguramento do patio traseiro europeo, e xa non só países satélites, pode restrinxir o ámbito económico chinés, ao quedar exclusivamente baixo a dependencia norteamericana o continente europeo. Iso pode fortalecer ao capital norteamericano, ao depender exclusivamente del a reconstrución europea e estarlle vetado este espazo económico ao capital chinés. Unido aos varios países satélites, senón xa meros patios traseiros, en ámbitos xeográficos próximos ao chinés (léase Corea do Sur, Taiwan, Xapón, Australia, Nova Zelanda, por exemplo) permitirán manter o predominio do capital norteamericano (polo menos mentres dure a “nova” reconstrución europea).

19, No peor dos casos, aínda reducindo o ámbito de intervención do capital chinés, as interdependencias económicas probabelmente impedirían un peche total das relacións económicas; mais iso ao que levaría sería ao establecemento de dous grandes bloques económicos, con dous grandes ámbitos de influencia, o que non impediría a existencia de países díscolos, que poderían ser posíbeis espazos de guerras por delegación; o que non vén nada mal para a conta de resultados dos complexos militares-industriais; ademais do estrutural crecemento de investimentos militares, necesarios para a seguridade de cada bloque. Os bloques da nova guerra fría xa non serían ideolóxicos (capitalismo-liberdade/comunismo-despotismo oriental), senón económicos; mais iso non quita que se puidese xogar tamén con propaganda ideolóxica (China como país comunista: de novo despotismo oriental contra os valores democráticos e liberais occidentais).

20, Se as elites europeos aceptaron e están a aceptar o seu “suicidio” iso non é nin debe ser o caso para os pobos, que serían, como sempre, os que poñerían as mortes e o sufrimento. A consigna para a cidadanía europea está moi clara: OTAN NON. BASES FÓRA.