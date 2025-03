Nova York: a inspiración da UE que debe espertar ante o illamento de Trump

Nova York non é unha cidade calquera. É un símbolo. É historia, diversidade e diálogo. E, sobre todo, é un ensaio do que despois quixo ser a Unión Europea: un espazo construído desde as achegas de centos de comunidades diferentes, con raíces diversas e culturas entrelazadas, creando algo novo sen renunciar á alma de cada quen, un verdadeiro valor diferencial, que atrae a todo o mundo

Nova York non é unha cidade calquera. É un símbolo. É historia, diversidade e diálogo. E, sobre todo, é un ensaio —quizais o máis exitoso— do que despois quixo ser a Unión Europea: un espazo construído desde as achegas de centos de comunidades diferentes, con raíces diversas e culturas entrelazadas, creando algo novo sen renunciar á alma de cada quen, un verdadeiro valor diferencial, que atrae a todo o mundo.