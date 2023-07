Novas próteses no SERGAS?

Un vello desexo do colectivo de amputados e as súas asociacións, a actualización do catálogo de próteses por parte dos servizos públicos de saúde, foi satisfeito polo Ministerio de Sanidade do goberno de España. A día de hoxe, e cun ano de atraso, a única comunidade autónoma que non adoptou o novo catálogo é Galiza

Ata agora non! Un vello desexo do colectivo de amputados e as súas asociacións, a actualización do catálogo de próteses por parte dos servizos públicos de saúde, foi satisfeito polo Ministerio de Sanidade do goberno de España. En xaneiro de 2022 publicouse a actualización, e se deu un prazo de seis meses ás comunidades autónomas con transferencias sanitarias e ás mutuas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU,...) para incorporala aos seus respectivos catálogos. A día de hoxe, e cun ano de atraso, a única comunidade autónoma que non adoptou o novo catálogo é Galiza. Os especialistas dos servizos de rehabilitación non poden prescribir novas próteses porque o sistema informático non incorpora os seus códigos, aínda que as consideran adecuadas para un paciente. O SERGAS está a aforrar varios millóns de euros: coa rebaixa no imposto do patrimonio da Xunta para o 2023, cada declarante de máis de dez millóns de euros está sustraendo tres próteses de xeonllo do novo catálogo.