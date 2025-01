O 5 por cento das inscricións funerarias xa están en galego

Coñecín a Bernardo Penabade, profesor xubilado e colaborador do Consello da Cultura Galega, nunha visita guiada por Yoani Jartín en Meira, concello que, por certo, debe ser o único que se resiste a perder poboación entre os do rural da provincia de Lugo. Descubrín aquel día do verán do 2023 un home que leva dentro o saberse unha autoridade en sociolingüística, pero que por fóra se presenta cunha humildade natural e cunha imaxe que dista do que as modas mandan, por tanto, dono dunha personalidade forte, envolta nunha actitude amable e de escoita. Naceu na Silgada, unha aldea da parroquia das Grañas do Sor, un deses lugares nos que O recreo do monte, poema de Iria Fernández Crespo do libro Flores da Galvana, se materializa cada día, sen que pareza un milagre.